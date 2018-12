Start ticketverkoop Suikerrock vdt

05 december 2018

Vanaf vandaag kan je een Suikerrock 2019 combiticket met vroegboekkorting aanschaffen. “In het schoentje voor Sinterklaas, onder de kerstboom of als nieuwjaarsgeschenk is het Suikerrock Early Bird combiticket het ideale en zoete cadeau”, klinkt het bij de organisatie. “Dat wordt dromen van een zalige, zomerse festivalsfeer met fantastische artiesten op het hoofdpodium, met de lekkerste gerechten van tientallen food trucks en met party vibes aan de dj-stage.”

De 33ste editie van Suikerrock vindt plaats van vrijdag 26 juli tot en met zondag 28 juli. Namen zijn er nog niet, maar de combitickets voor 3 dagen al wel. Tot en met 2 januari kan je zo’n ticket bemachtigen voor de prijs van 97 euro. Dat kan via de Suikerrock ticketshop of via Ticketmaster. Bij Ticketmaster heb je ook nog de optie om tegen een kleine meerkost, het ticket te laten toesturen in een geschenkverpakking.