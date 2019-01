Stap voor Stap krijgt ruim 800.000 euro subsidies voor bouw nieuwe kleuterschool vdt

18 januari 2019

17u12 0

Tweeëndertig scholenbouwprojecten in Vlaams-Brabantse scholen krijgen middelen toegewezen om hun gebouwen te vernieuwen en te moderniseren, goed voor ruim 14 miljoen euro. Onder de projecten zitten er heel wat Hagelandse scholen. Vrije Basisschool Stap voor Stap in Hakendover krijgt de grootste hap uit het budget, namelijk 815.105 euro.

“Dit geld zal gebruikt worden voor de bouw van een volledig nieuwe kleuterschool met vier klassen, modern sanitair en een ruime (eet)zaal”, zegt directeur Krista Robben. “Op tien jaar tijd is het leerlingenaantal bijna verdubbeld, van 83 naar 160 kinderen. De oude kleuterschool, een typische prefab kleuterschool uit de jaren ‘60, voldoet bovendien niet meer aan de huidige normen. Deze gaat dus helemaal weg en op dezelfde plaats komt de nieuwe kleuterschool.”

Het oude gebouw telt twee klassen, een zaaltje, dat als klas fungeert, en sanitair. Er is ook nog een kleuterklas gehuisvest in het gebouw van de lagere school. “In de lagere school is er hierdoor ook plaatsgebrek”, aldus directeur Robben. “Ook daar is de eetzaal al omgebouwd tot klas voor de lagere school. Als de kleutertjes naar de nieuwe kleuterschool kunnen verhuizen komt er zo een klas vrij voor de kinderen van de lagere school. De plannen zijn klaar maar we wachten nog op de goedkeuring. Hopelijk kan de bouw in september starten. Als alles goed verloopt, zou de verhuis in het najaar van 2020 kunnen plaatsvinden.”