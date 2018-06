Stadspartij Tienen Plus wil automaat voor vuilniszakken 15 juni 2018

Stadspartij Tienen Plus pleit voor de plaatsing van een vuilniszakkenautomaat aan de ingang van het stadhuis. "Inwoners van Tienen zijn vaak afhankelijk van de openingsuren van het stadhuis en moeten soms aanschuiven om een rol te kopen. Om het eenvoudiger te maken, stellen wij voor om een vuilniszakkenautomaat in gebruik te nemen. Hier kan je, zoals bij een broodautomaat, een rol huisvuil- of pmdzakken kopen via elektronische betaling. Op die manier verlaag je niet enkel de drempel voor het kopen van vuilniszakken, maar ontlast je de stadsdiensten. Na een evaluatie kan worden bekeken of er ook op andere locaties dergelijke automaten kunnen komen." (VDT)