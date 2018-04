Stadsforum 2018 buigt zich over 'water in de stad' 27 april 2018

02u26 0

Op vrijdag 4 mei vindt in het Oud College het Tiens Stadsforum 2018 plaats en staat dit keer in het teken van 'water in de stad'. Michel Pauwels van Ontwerpbureau Pauwels heeft het over de Dijleterrassen in Leuven en zal de troeven van water in de stad aantonen. Pieter Hollants van Plant & Houtgoed vertelt over hoe we buurten kunnen vergroenen zodat zowel de biodiversiteit als de leefbaarheid wordt versterkt. "Het Stadsforum brengt burgers, organisaties en experten samen om op een constructieve manier ideeën uit te wisselen", zegt Philippe Liesenborghs van opgewekTienen. "De manier hoe de Dijleterrassen in Leuven werden vormgegeven zijn zeer inspirerend met zitmogelijkheden en veel groen op de oevers. " De deuren gaan open om 19.30 uur. Om 20 uur starten de lezingen en praktijkverhalen. Doorlopend zijn er infostanden over verschillende projecten. (VDT)