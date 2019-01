Stadsblog TienenTroef maakt finalisten bekend voor Gala van de Tiense Troeven Vdt

02 januari 2019

14u07 0

Bij stadsblog TienenTroef hebben ze het jaar met een knal van start laten gaan met de bekendmaking van de shortlist van alle finalisten voor het Gala van de Tiense Troeven. Op dit Gala worden op vrijdag 1 februari in tien verschillende categorieën Tienenaars in de bloemetjes gezet.

De hele maand december konden de Tienenaars zelf hun kandidaten naar voren schuiven om een nominatie in de wacht te slepen. Uit de bijna 2.000 nominaties werden de finalisten gekozen. Voor Starter van het Jaar zijn dat Break Out Escape Rooms, French Made-Vegan Pattiserie en Pincho, voor Jongere van het Jaar gaat het om Nicky Martens, Jordy Mellaerts en Dries Reniers en voor Vereniging van het Jaar staan studentenclub Freya, Goetsenhoven for Life en opgewekTienen in de finale. De vrijwilligers van Brandweer Tienen, Gerry Crabbé en Mark Hanssen strijden voor de titel van Vrijwilliger van het Jaar en François Werbrouck, Milan Pieteraerents en Steven Geys komen in aanmerking voor de titel in de categorie Foto van het Jaar.

Voor Buur van het Jaar gaat de strijd om het DOK van Tienen, Donystraat en Hakendover. An Roovers (Atelier X), Gilles Thiry en Tharwa Said Photography zijn op hun beurt genomineerd voor Artiest van het Jaar en als Evenement van het Jaar komen College Beach Bar, Kweikersdag/Lazuur en Oud College Pop-ups in aanmerking. Tot slot wordt de Tienenaar van het Jaar gekozen. Genomineerden hiervoor zijn Steven Janssens, Philippe Liesenborghs en David Titeca.

De Tienenaars hebben tot eind januari de kans om te stemmen op hun favoriet voor één van de felbegeerde Tiense Troeven. Stemmen kan via de stadsblog (www.tienentroef.be) of de facebookpagina van TienenTroef (@tienentroef).

Samen met de stemronde ging ook de ticketverkoop van start, van wat alweer een op en top Tiense en feestelijke avond belooft te worden. Het Gala is een organisatie van TienenTroef vzw en wordt gerealiseerd met een tiental Tiense partners en ondernemers. Tickets zijn te koop op www.tienentroef.be en via het FB-kanaal van TienenTroef.