StadsAkker start tweede seizoen 24 mei 2018

02u26 0 Tienen De StadsAkker, een ecologisch landbouwproject waar leden zelf hun groenten en kruiden komen oogsten, gaat haar tweede teeltseizoen in. En dat wordt gevierd met 'De Seizoensopening 2018'. Op zondag 27 mei is iedereen tussen 14 en 18 uur welkom aan de achterzijde van het Sint-Jansziekenhuis aan de Houtemstraat.

"Het project werkt volgens het principe van zelfoogst", zegt Stadsboer Wannes Suttels. "Op het veld kan je voor dagelijks gebruik groenten, kruiden en klein fruit oogsten die door mezelf op een ecologische manier geteeld worden. Je ervaart hoe alles groeit en bloeit en eet met de seizoenen mee." Dit jaar wordt de teeltoppervlakte verdubbeld. "Momenteel zitten we aan 160 leden en we mikken op 200", zegt Philippe Liesenborghs, projectcoördinator voor RISO Vlaams-Brabant.





SpeelAkker

"Stadsboer Wannes geeft zondag rondleidingen op de akker om 14 en 17 uur. Maar er is nog veel meer te beleven. Tussen de groenten en kruiden bouwen we binnenkort een fantastische speelzone, de SpeelAkker. Op de seizoensopening kan jong en oud een verflaag aanbrengen op het allereerste toestel. Je ontdekt er ook welke speeltuigen we nog zullen bouwen."





Verder op de agenda staan kookworkshops, open circusworkshops, wandelen met ezels, de lezing 'zelf paddenstoelen kweken', een initiatie Kundalini Yoga, een vliegend tapijt, infostanden, live muziek met de Açùcar Jazzband, een lentebar en picknicktafel.





Alle activiteiten zijn gratis. Alle verdere info vind je op de Facebookpagina van Stadsakker. (VDT)