StadsAkker begint aan tweede seizoen EN ZIET OPPERVLAKTE EN LEDENAANTAL VERDUBBELEN VANESSA DEKEYZER

30 januari 2018

02u37 0 Tienen De StadsAkker, een project van RISO Vlaams-Brabant, gaat haar tweede seizoen in. Vorig jaar was dit meteen een groot succes met honderd oogsters. Dit jaar wordt de teeltoppervlakte verdubbeld en zal het aantal leden stijgen tot 200.

De akker ligt aan Campus Sint-Jan in de Houtemstraat en biedt een ontmoetingsplek waar verse groenten kunnen worden geoogst en ideeën uitgewisseld over lokale voedselproductie, gezonde voeding en de omslag naar een duurzame samenleving. "Het project werkt volgens het principe van zelfoogst", zegt Stadsboer Wannes Suttels. "Op het veld kan je voor dagelijks gebruik groenten, kruiden en kleinfruit oogsten die door mezelf op een ecologische manier geteeld worden. Je ervaart hoe alles groeit en bloeit en eet met de seizoenen mee."





Hoe kan je dat nu precies doen? "Je koopt aan het begin van het seizoen per persoon een oogstaandeel", legt Wannes uit. "Zo draag je bij aan de werkingskosten van de akker en kan je in ruil een heel jaar oogsten." Het aanbod is bijzonder breed: radijsjes, yacon, zoete aardappel, aardbeien, prei, pompoenen tot erwtjes en kolen. Dat is nog maar een kleine greep uit de meer dan 60 lekkernijen die boer Wannes kweekt.





275 euro per persoon

Het abonnement loopt van 1 april dit jaar tot 31 maart 2019. Volwassenen vanaf 16 jaar betalen 250 tot 300 euro per persoon. "Je beslist zelf hoeveel je betaalt. Om uit de kosten te geraken, moeten we over alle leden heen gemiddeld op 275 euro uitkomen. Dat is 0,75 euro per persoon per dag. Kinderen betalen hun leeftijd maal vijftien. Voor gezinnen met meer dan drie kinderen mogen de jongste kinderen gratis deelnemen. Er geldt ook een sociaal tarief van 100 euro per volwassene en kinderen betalen hun leeftijd maal zeven."





Om iedereen de kans te bieden om in te schrijven, worden er twee infomomenten georganiseerd op zaterdag 17 februari van 10 tot 11.30 uur en woensdag 21 februari van 14 tot 15.30 uur.





Boer Wannes geeft meer info over de aanpak en houdt een rondleiding op het veld. Als je zeker wil zijn van je plaats, kan je ook inschrijven via www.stadsakker.be, info@stadsakker.be of 0492/25.14.18. Via dezelfde contactgegevens kan je ook meer informatie inwinnen.