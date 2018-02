Stad zet jubilarissen in de bloemetjes 28 februari 2018

De stad Tienen heeft, met schepen Ine Tombeur als gastvrouw, in de Vogelzang in Kumtich het feest van de huwelijksjubilarissen van het voorbije half jaar georganiseerd. Naast 27 gouden bruidsparen tekenden ook een platina, een briljanten en vijf diamanten koppels present. Op de foto zien we de diamanten echtparen: Adolf Vangucht en Jacqueline Thomas, André Cresens en Nanny Marie Thirant, Roger Loosen en Odette Schepmans, Andreas Milis en Maria Dewaelheyns, en Ludovicus Grauwels en Susanna Nys.





(HCH)