Stad zet in op laadpalen (maar niet op de Grote Markt) 05 maart 2018

02u42 0 Tienen De stad Tienen ondersteunt het actieplan 'Clean Power for Transport' van de Vlaamse overheid, en laat daarom een laadinfrastructuur plaatsen achter de kerk in de Kerkstraat.

Publieke laadpalen zijn cruciaal voor wie de mogelijkheid niet heeft om in of rond de eigen woning een oplaadpunt te installeren. De publieke paal, die natuurlijk niet gratis ter beschikking staat, telt twee oplaadpunten. Die worden gekoppeld aan twee parkeervakken die enkel gebruikt mogen worden door elektrische personenwagens, en dit gedurende de tijd die nodig is om de batterij van het voertuig op te laden.





Elektrische fietsen

Eerder werden ook al oplaadpalen in gebruik genomen op de parkings aan de Albertvest, het Mulkplein en zwembad De Blyckaert. Chris François (sp.a) vindt het een gemiste kans dat er nu geen laadpalen opgenomen werden in de plannen voor de vernieuwing van de Grote Markt. "Dat is toch 'de smoel' van de stad?", wierp hij op. "Willen we Suikerrock niet tegen de borst stuiten?" Schepen Tom Roovers (Groen) verduidelijkte dat een laadpaal niet zomaar verplaatst kan worden, en dat het de bedoeling is om de Grote Markt zo polyvalent mogelijk te gebruiken. Er zullen wel oplaadpalen voor elektrische fietsen komen. (VDT)