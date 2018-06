Stad zet camera's in op Heldenland TESTCASE DIENT ALS AFSCHRIKMIDDEL TEGEN KLEINE CRIMINALITEIT EN VANDALISME VANESSA DEKEYZER

29 juni 2018

02u25 0 Tienen De stad gaat tijdelijk verplaatsbare camera's inzetten aan de Ketnet-speeltuin Heldenland op het Martelarenplein. "De camera's zijn een preventief afschrikmiddel tegen kleine criminaliteit en vandalisme", zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "Het is de eerste keer dat er camera's komen in het stadscentrum, maar zeker niet de laatste keer, want ik ben voorstander om dit systeem nog verder uit te breiden."

Tijdens de veiligheidsvergaderingen tussen de jeugddienst, politie, technische dienst en de burgemeester werd besloten om een aantal camera's te plaatsen op het Martelarenplein. Dat plein had voor de komst van Heldenland een toch wat kwalijke reputatie op vlak van druggebruik en sluikstort met de bijhorende aanwezigheid van ratten. "Nu de speeltuin er is, is er veel meer sociale controle en horen we in de buurt positieve reacties", zegt burgemeester Partyka. "De politie houdt ook zichtbaar en onzichtbaar een oogje in het zeil."





Geen Big Brother

Maar waarom dan nu camera's plaatsen? "Dat is gewoon ter preventie en tegelijk is dit een testcase voor onze stad. Als je ziet dat de ANPR-camera's zorgen voor 40 procent minder woninginbraken, zie je toch dat camera's hun effect niet missen. Waarom zou je ze dan niet voor andere doeleinden inzetten? Het is niet de bedoeling om de stad vol te zetten met camera's en Big Brother te spelen. Ze kunnen wel een middel zijn om bepaalde pijnpunten weg te werken."





Om hoeveel camera's het gaat, wil Partyka niet kwijt. Er zullen immers naast de echte camera's ook enkele dummy's ingezet worden. Ook over het bedrag van de aankoop wil ze niet verder uitwijden. "Het is geen kleine investering, een paar duizenden euro's, maar wanneer je telkens mensen ter controle moet inzetten, kom je ook aan dat bedrag."





Oppositiepartij sp.a gaat akkoord met de beslissing.





"We pleiten hier al lang voor omdat de criminaliteit op het Martelarenplein altijd al hoog was", zegt raadslid Ylen. "In de omgeving van het plein heerste er dan ook een groot onveiligheidsgevoel, iets dat niet meteen kon opgelost worden met verhoogde politiecontrole. Je kan die mensen ook niet voortdurend op die locatie inzetten. Dus we zijn blij met de camera's. Ze hadden er misschien beter al vroeger gekomen, maar beter laat dan nooit."





"De veiligheid is heel belangrijk voor de Tienenaar", reageert Danny Puyneers van Tienen Plus. "De inzet van camera's is in dit verhaal dan ook een surplus. Bovendien kunnen ze voor heel wat doeleinden ingezet worden, bijvoorbeeld om sluikstorters te betrappen. Wij keurden het voorstel dan ook mee goed."