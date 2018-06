Stad verkoopt serre stadspark SP.A EN RISO VLAAMS-BRABANT WILLEN LIEVER PUBLIEKE FUNCTIE VANESSA DEKEYZER

02 juni 2018

02u48 0 Tienen De gemeenteraad keurde donderdagavond de verkoop van de serre van het stadspark goed. De publieke verkoopsprocedure legt aan de koper wel strikte voorwaarden op qua restauratie en termijn van realisatie. Bovendien zal de stad de serre jaarlijks zes keer 24 uur kunnen gebruiken voor activiteiten.

De serre van het stadspark, waar meer dan vijfendertig jaar de petanque club 'Onder Ons' was gevestigd, maak deel uit van het beschermd stadspark en is gelegen in de directe omgeving van het pas gerestaureerde pand Kronacker, dat gisteravond na vele jaren van verkommering de deuren heropende als Hotel Kronacker. "De koper zal rekening moeten houden met de bijzondere omgeving waarin de serre gelegen is", benadrukt schepen van Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling, Jos Mombaers (Tienen Vooruit!).





De verkoopwaarde van de serre is geschat op 45.000 euro. "Deze schattingsprijs houdt onder meer rekening met de staat van het goed dat een grondige restauratie vereist, conform de regels van de kunst en met nog te maken afspraken met het Agentschap Onroerend Erfgoed", aldus schepen Mombaers. "We leggen ook een termijn van uitvoering op. Zo moet het project gerealiseerd worden binnen de twee jaar na het verkrijgen van de bouwvergunning, die op haar beurt verplicht binnen het jaar na het verlijden van de notariële akte moet aangevraagd worden. De aankoopvoorstellen zijn welkom tot uiterlijk 14 augustus. Daarna worden deze beoordeeld door een team van deskundigen."





Voor gemeenschap

Niet iedereen vindt de verkoop van de serre een goede beslissing. Sp.a raadslid Marc Ylen pleitte op de gemeenteraad eerder voor de ontwikkeling van het gebouwtje via een erfpachtovereenkomst. Die visie treedt Dirk Masquillier van RISO Vlaams-Brabant bij. "Ik vind de verkoop een onbegrijpelijke beslissing. Van bij de start van ParkLife vragen we om de serre in ere te herstellen en zo de ontsluiting van het park te verzekeren. Een goed en divers gebruik van het park vraagt om infrastructuur. Heel wat burgers, verenigingen en middenveldorganisaties zijn vragende partij om hier onder meer concerten, lezingen, kinder-en spelactiviteiten te organiseren te organiseren. Daarom vragen we al lang om dit niet te verkopen, niet te privatiseren maar te behouden voor de gemeenschap. Helaas werd dit voorstel nooit grondig onderzocht."





Verloedering

Volgens burgemeester Katrien Partyka (CD&V) zal de serre de gemeenschap zeker ten goede komen. "Dankzij de voorwaarden kan er perfect een concert van onze Academie of een lezing plaatsvinden. Het is nu vooral belangrijk dat dit dossier van verloedering aangepakt wordt. Bovendien komt er via de Danebroekstraat en de Collegesite een toegang naar de Grote Markt. Dit zal bijdragen aan de herwaardering van het park."