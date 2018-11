Stad Tienen verstrengt haar fuifbeleid Fuivers krijgen niet meer de kans om elders drank te kopen en deze buiten op te drinken. vanessa dekeyzer

22 november 2018

14u25 0 Tienen De stad Tienen past haar reglement op fuiven aan om de overlast te beperken en de veiligheid te garanderen. Om alcoholmisbruik bij jongeren tegen te gaan moet er op de fuiven een ‘in is in, out is out’-systeem voorzien worden door de organisatoren. Fuivers krijgen zo niet meer de kans om elders drank te kopen en deze buiten op te drinken.

Vorig jaar belandden 2.334 jongeren tussen 12 en 17 jaar op de spoeddiensten nadat ze te veel gedronken hadden, acht procent meer dan een jaar eerder. Dat is alarmerend. “Op verschillende fuiven worden de organisatoren geconfronteerd met feestvierders die vooraf - soms zelfs net aan de ingang - flessen sterkedrank leegdrinken om ‘in the mood’ te komen, en minder geld te moeten uitgeven op de fuif zelf. Het gevolg is enorme overlast”, aldus Nicky Martens van de jeugdraad.

De stad Tienen werkte de voorbije maanden hard aan een nieuw fuifreglement dat bingedrinken bij jongeren moet tegengaan. Dat is nu klaar en zal volgende donderdag aan de gemeenteraad voorgelegd worden. “Alcoholmisbruik bij tieners is een maatschappelijk fenomeen”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “In het verleden hebben we ook bij ons al gevallen gezien van alcoholintoxicatie bij minderjarigen. Dit probleem moet bespreekbaar en aangepakt worden.”

De stad ging bij de opmaak van het nieuwe reglement in gesprek met de jeugddienst, de jeugdraad, jongeren, fuiforganisatoren en de politie. “Naast de verplichting om een ‘in is in, out is out’-systeem te voorzien, moet de organisator erop toezien dat er in de fuifinfrastructuur geen alcohol wordt doorgegeven aan jongeren onder de 16 jaar en geen sterke drank aan jongeren onder de 18 jaar. De organisator en zijn medewerkers hebben de verantwoordelijkheid de bezoekers actief hierop op wijzen en de leden van de interne beveiligingsdienst moeten hierop extra toezicht houden.”

De organisator moet verder een voldoende ruim aanbod aan non-alcoholische dranken verschaffen en is verplicht gratis (kraantjes-)water te voorzien.