Stad stelt organisatiecoach aan YVES DECAESTECKER (48) MOET LEIDINGGEVENDE VACATURES INGEVULD KRIJGEN VANESSA DEKEYZER

02u29 0 Foto RV Organisatiecoach Yves Decaestecker moet de stadsdiensten op punt stellen. Tienen Tienen kampt met een tekort aan leidinggevend personeel. Om dat probleem te verhelpen, neemt het bestuur een organisatiecoach onder de arm. Yves Decaestecker (48) gaat de uitdaging aan om, in afwachting van de invulling van de openstaande leidinggevende functies, een goed werkende organisatiestructuur op poten zetten, die klaar is om de projecten van het beleidsplan 2016-2021 uit te voeren.

Leidinggevende vacatures binnen de stad geraken momenteel moeilijk ingevuld. Een voorbeeld is de vacature van stadssecretaris, die al twee jaar open staat. "Heel wat van deze functies worden momenteel waarnemend of niet ingevuld", zegt schepen Eddy Poffé (Open Vld). "De projectmatige aanpak die met het beleidsplan 2016-2021 voorgesteld wordt, is bovendien nieuw voor de organisatie, maar voor de diensten niet altijd evident te combineren met de dagdagelijkse uitvoerende opdrachten."





Programmamanagers

Daarom neemt de stad een organisatiecoach onder de arm. "Die begeleidt samen met een aantal bijkomende 'programmamanagers' het managementteam van zes personen gedurende negen maanden voor een aantal projecten. Zo kunnen de beleidsprojecten uitvoering krijgen en wordt de continuïteit in de werking gewaarborgd", aldus schepen Poffé.





Afdelingshoofden

"Deze week ging alvast een nieuw afdelingshoofd beleids- en projectmanagement aan de slag bij de stad. Binnenkort zal er ook een afdelingshoofd voor de technische uitvoerende diensten en voor de vrijetijdssector aangeworven worden. Op de volgende commissievergadering op 24 januari zal de organisatiecoach zelf uitleg komen geven over zijn opdracht en werking."





740.000 euro

"Ik heb al meer dan 20 jaar ervaring in projectmanagement en organisatiecoaching en werk nu dus voor de stad Tienen. Wat ik hier doe? Samen met een aantal collega's begeleid ik projecten, zoals het implementeren van werken op afspraak, werken met flexibele werktijden en leer ik de organisatie projectmatig werken aan de hand van meerdere bestaande beleidsprojecten", aldus Decaestecker.





Op de kostprijs van dit hele verhaal heeft oppositiepartij sp.a toch wel wat kritiek.





"Er is maar liefst 740.000 euro uitgetrokken voor de tijdelijke aanstelling van een beperkte ploeg van externe 'coaches'. Dat is een dure investering", zeggen Nele Daenen en Jean Defau.





"En dit enkel en alleen omdat deze beleidsploeg met de aanstelling van een nieuwe stadssecretaris compleet de mist ingegaan is. Rechtvaardigt dat het in dienst nemen van duur extern personeel? En wat als deze organisatiecoaches weer vertrekken? Dan is het terug naar af."