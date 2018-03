Stad schrijft concessie voor brasserie Viander uit 30 maart 2018

De stad heeft zopas een nieuwe concessie uitgeschreven voor de uitbating van de cafetaria-brasserie in het Vianderdomein. De vorige uitbater, Werner Goethuys, heeft het domein intussen verlaten. "Dit mooie park verdient een goede uitbating. Van de inschrijvers verwachten we dan ook een uitgebreide toelichting, met een plan van aanpak, over hoe zij ervoor willen zorgen dat de brasserie een aantrekkingspool wordt", zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "We verwachten ook een visie over de rendabiliteit", vult schepen Gijsbrecht Huts (N-VA) aan. "Dit moet gebeuren door middel van een businessplan, met inbegrip van financieel plan. Tot slot verwachten we ook een voorstel van openingsuren, een menukaart en prijzen."





Er wordt dus veel verwacht van de nieuwe uitbater, maar volgens de stad krijgt die ook veel terug. "Het domein biedt veel mogelijkheden voor catering en events op maat van kinderen, jongeren, ouders en grootouders, Tienenaars en toeristen en zakelijke klanten. We denken ook aan een zomer- en winterbar en evenementen tijdens de vakantieperiodes." Een voorstel indienen kan tot 4 mei.





(VDT)