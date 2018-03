Stad pakt rattenplaag Defijngang aan 09 maart 2018

03u05 0

Aan de Defijngang worden heel wat ratten gesignaleerd. Op de Facebookpagina 'Ge zijt van Tienen als ge' postte iemand een filmpje waarop wel dertig à veertig ratten te zien zijn. "Wat er nu gebeurt aan de Defijngang is onaanvaardbaar", zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "We zijn al een tijdje bezig dit probleem op te lossen, maar dat is jammer genoeg niet zo eenvoudig. Er werd al vergif uitgezet om de ratten te verdelgen en de aanpalende eigenaar is aangemaand een stort op te ruimen. Dat is ondertussen in orde. Oorzaak van het probleem is dat het ongedierte gevoederd wordt. Hier gaan we juridische stappen ondernemen en via een burgemeestersbesluit een verbod opleggen om ongedierte te voederen." (VDT)