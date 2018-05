Stad onderzoekt sterfte bij eenden in Viander 09 mei 2018

02u38 0 Tienen In het Vianderdomein heerst vermoedelijk een ziekte bij de eenden. De afgelopen weken werd een viertal diertjes dood teruggevonden. "Ook gisteren heeft de technische dienst een kadaver gevonden", zegt schepen Gijsbrecht Huts (N-VA). "Dat is ingevroren en wordt snel voorgelegd aan een dierenarts."

Anita Savonet plaatste een foto op sociale media van twee dode eendjes op het water. Meteen reageerde iemand daarop dat er nog veel andere zieke soortgenoten gespot zijn. "Twee weken geleden werd een aantal dagen na elkaar een dode eend gevonden", vertelt schepen Gijsbrecht Huts (N-VA). "Het ging om drie exemplaren. De diertjes vertoonden geen uiterlijke tekenen van een onnatuurlijke dood, maar het leek ons wel vreemd dat er zoveel slachtoffers vielen. Vorige week werden er geen kadavers ontdekt, maar gisteren is er door onze technische dienst opnieuw eentje gevonden."





En dus stelt het stadsbestuur met haar schepen van Dierenwelzijn Ine Tombeur (N-VA) een onderzoek in. Het laatst gevonden kadaver zal door een dierenarts onderzocht worden. "Het is dus wachten op de resultaten hiervan, maar vermoedelijk gaat het hier om een ziekte en niet om kwaad opzet." Maar wie is eigenlijk verantwoordelijk voor deze dieren? "Dat is een goede vraag", stelt schepen Huts. "De stad is eigenaar van de Viander, maar die eenden hebben zelf hun weg hierheen gevonden. Maar of de stad nu verantwoordelijk is of niet, we gaan niet wachten op nog meer slachtoffers. Samen met schepen Tombeur en de dierenarts zullen we snel een oplossing zoeken." (VDT)