Stad investeert in klimplanten 20 maart 2018

Tienen wilt de burgers aanzetten om meer te investeren in klimplanten of gevelplanten. Om dit voor de Tienenaar beter te visualiseren, zal de stad op een nog te bepalen plaats enkele voorbeelden aanplanten en hierover ook een demo geven. Als voorbeelden van geschikte locaties worden de muur van zaal de Manège of het oude centrale gebouwtje tegenover de oude ingang van de Stadsschouwburg voorgesteld. (VDT)