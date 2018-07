Stad introduceert herbruikbare bekers, maar niet op Suikerrock 20 juli 2018

02u28 0 Tienen De stad Tienen heeft herbruikbare bekers gekocht, 500 bierglazen en 470 frisdrankglazen, als alternatief voor de wegwerpbekers die nu gebruikt worden tijdens evenementen. De Heldenbar op Heldenland krijgt de primeur.

"Tienen is een van de steden die zich actief inzet voor de zogenaamde duurzaamheidsdoelstellingen. In dit kader wordt er, waar mogelijk, steeds gezocht naar duurzame opties", zegt duurzaamheidsambtenaar Benita Van Hurck. "Dit duurzame alternatief voor wegwerpbekers is gemaakt van polycarbonaat. De glazen zijn perfect stapelbaar, aangenaam om uit te drinken en bijna niet te onderscheiden van een normaal glas. Natuurlijk zijn ze ook recycleerbaar en werden ze voorzien van het logo van de stad."





Minder afval

Met deze herbruikbare bekers wordt er per 200 geserveerde drankjes maar liefst 1 kilogram afval vermeden.





De herbruikbare bekers worden voor het eerst gebruikt in de Heldenbar op Heldenland. Daarna zullen ze gebruikt worden bij andere evenementen.





Te groot

Op Suikerrock zullen de bekers alvast niet te vinden zijn. "Dit project is te kleinschalig voor het festival", reageert Walter Kestens. "Honderdduizend bezoekers is wat anders dan een fuif in de Manège. Suikerrock is wel al verschillende jaren pionier in het automatisch inzamelen en sorteren van plastic bekers. Vorig jaar hebben we twee derde van de bekers op die manier uit de afvalketen gehouden." (VDT)