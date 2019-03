Stad huldigt wereldkampioen indoor roeien Ward Lemmelijn Vanessa Dekeyzer

01 maart 2019

10u08 0 Tienen Ward Lemmelijn is wereldkampioen indoor roeien in Los Angeles geworden. Met een tijd van 5 minuten, 50 seconden en 3 tienden verbeterde hij ook nog eens zijn eigen Belgisch record op de twee kilometer bij de U23. De stad Tienen laat deze opmerkelijke prestatie niet voorbijgaan en huldigt Ward vanavond op het stadhuis.

“Na mijn overwinning op het Europese Kampioenschap indoor roeien in een tijd van 5.51.7, een nieuw Belgisch record, werd ik gevraagd om deel te nemen aan het Wereldkampioenchap indoor roeien in Los Angeles dat een drietal weken later plaatsvond. Voor mij was dat natuurlijk een zeer mooie aanbieding en ik was dan ook heel gemotiveerd om deel te nemen aan de wedstrijd”, vertelt Ward. “Enig probleem was het kostenplaatje. Maar dankzij verschillende sponsors, waaronder mijn fitnesssportcentrum Grand Slam in Tienen, is dit vrij vlug in orde geraakt en kon ik dus deelnemen.”

Een andere uitdaging echter was het fysieke aspect. “We hadden specifiek toegewerkt en ‘gepiekt’ naar het EK indoor met het gekende positief resultaat, maar nu was de uitdaging om in deze korte termijn opnieuw te ‘pieken’ en voor een nog snellere tijd te gaan, hetgeen achteraf ook nodig is gebleken voor de overwinning. Om deze nieuwe ‘piek’ te bekomen, hebben we zeer innovatieve trainingen gedaan onder begeleiding van mijn fysieke coach Hendrik Plevoets. Dit is een medestudent en goede vriend die zich sinds enkele maanden verdiept in de trainingsleer. Het was een gok om zo innovatief te werk te gaan maar uit de testen die we deden anderhalve week voor het WK, bleek dat ik echt in topvorm was en nog beter als op het EK zou gaan presteren. Ook mentaal was ik fris en ervan overtuigd dat ik voor goud zou meespelen, ook hal had ik geen idee van de aanwezige concurrentie. Zoals geweten ben ik nog nieuw in de sport (red. Ward speelde tot voor kort voetbal op hoog niveau) en kende ik de andere namen dus niet. Ik ben ze bewust ook niet gaan ‘googlen’ omdat ik altijd uitga van mijn eigen sterkte.”

Ward slaagde er opnieuw in zijn eigen Belgisch record te verbreken. “Dat is uiteraard weer een bevestiging van mijn groot potentieel voor de sport”, aldus de 20-jarige student biotechnologie. “Nu is de bedoeling dat ik ook op het water ga presteren. Hiervoor is, naast mijn gekende fysieke kwaliteiten, ook de technische bagage nodig. Sinds kort heb ik een boot kunnen bemachtigen waar ik in kan trainen op het Schulensmeer. Nu zijn we nog op zoek naar een goede watercoach. Maar na deze overwinning zijn er al zeer interessante aanbiedingen binnen gekomen. Ook de Belgische roeibond liet me weten samen een plan te willen opstellen om me zo vlug mogelijk ook op het water competitief te maken. Mits de juiste mensen achter me moet dit zeker mogelijk zijn!”

Ward is blij met de erkenning die hij van de stad Tienen krijgt. “Absoluut, het is een hele eer. Als kleine jongen droomde ik van interviews te geven en gehuldigd te worden. Nu mag ik dat allemaal echt meemaken, waar ik heel blij om ben.”