Stad huldigt afscheidnemende raadsleden vdt

01 februari 2019

12u52 0

Heel wat afscheidnemende raadsleden werden gisteravond na afloop van de gemeenteraad gehuldigd. Dat gebeurde op een mooie en serene manier met prachtige muzikale intermezzo’s van de Academie Regio Tienen. De huldiging ging helaas van start met in memoriam van de geëerde raadsleden die overleden zijn: Kurt Fontaine, Gaston Holsbeek, Joseph ‘Jef’ Coel, Maria ‘Maddy’ Vangoitsenhoven, Emiel ‘Miel’ Gillis, Georges Rummens, Godelieve ‘Lieve’ Vanparijs-Francen, Georges Boyen, Marc Soens en André Delatin. Daarna volgde de huldiging van ere-burgemeester Marcel Logist (sp.a). De geschenken werden opzij gezet want Marcel was niet aanwezig. Tot ere-schepen werden Jos Hermans, Patrick Grootjans en Hans Vandermolen benoemd. De titel van ere-raadsleden was weggelegd voor Martine Rens, Marie-Claire Loozen, Freddy Closset, Elisabeth Arnauts, Arthur Dumont, Pascale Grootjans, Sonia Oliviers, Mia Schuermans en Johny Vanstiphout. Tot slot werden ook alle raadsleden van de vorige legislatuur, net als oud secretaris OCMW Jan Lambrechts en gewezen waarnemend algemeen directeur Ingrid Goyens, bedankt voor hun inzet voor de stad met een geschenkje.