Spreeknamiddag rond dialect 03 september 2018

André Moreau en zijn medewerkers organiseren op woensdag om 14.30 uur in het Democratenhuis, Leuvensestraat 79, een namiddag van het dialect. Gastspreker Christian Hennuy, auteur van de 'Praktische grammatica van het Hoegaards' en journalist voor onze krant, brengt er een lezing getiteld 'Hoegaards en Tiens: tussen Brabants en Limburgs'. Het wordt een namiddag toegankelijk voor iedereen waarbij vooral het publiek de kans zal krijgen om Hoegaards en Tiens te vergelijken. De 'Praktische grammatica van het Hoegaardse dialect' is nog te koop aan 22 euro in de streekshop van de Tiense Erfgoedsite en in het Toeristisch Infopunt van Hoegaarden, of bij de auteur. Ook tijdens de spreeknamiddag zal deze verkrijgbaar zijn. (VDT)