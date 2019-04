Sporty Tienen is failliet verklaard Opnieuw een winkelpand meer leeg in het centrum Vanessa Dekeyzer

12 april 2019

15u35 0 Tienen Een van de oudste winkels van Tienen, Sporty, is failliet verklaard. Drie jaar geleden werd er nog geïnvesteerd in de verhuis naar de Leuvensestraat, maar de verkoopcijfers daalden de laatste maanden dramatisch. Er komt dus opnieuw een pand leeg te staan in het Tiense winkelcentrum. Zopas deed ook Babycenter Tienen aan de Kalkmarkt de deuren toe.

De gekende Tiense sportwinkel Sporty Tienen is niet langer. Meer dan dertig jaar was deze zaak gehuisvest in de voormalige cinemazaak aan de Kaasmarkt. Omdat de huurovereenkomst zijn einde begon te naderen, ging de eigenaar nadenken over de mogelijke toekomst van de sportwinkel. Een mogelijkheid stelde zich voor toen in het najaar van 2013 er een einde kwam aan de uitbating van de Belgacomwinkel in de Leuvensestraat. De eigenaar van Sporty en de nieuwe eigenaars van de handelsruimte besloten een jaar later om de handen in elkaar te slaan en om Sporty te verhuizen naar de kleinere maar gunstiger gelegen locatie in de winkelstraat dichtbij de Grote Markt.

Maar daar bleek de zaak echter geen lang leven beschoren. “We kampten met enorm dalende verkoopcijfers sinds september. Dinsdag heeft onze advocaat de boeken neergelegd en vandaag is het faillissement uitgesproken”, zegt de uitbater van Sporty. “Niemand ziet graag iets verloren gaan, maar kijk eens goed rond! Zolang het beleid tegen de auto in de stad is, zal de handel teloor blijven gaan.”

“Er is inderdaad flink wat leegstand van handelspanden”, weet Ludovic Stouthuysen van LTC Vastgoedadvies. “Dat probleem is in Tienen al jaren aan de gang en nu kampen ook bijna alle steden met het probleem. Op internet kopen, is hier zeker niet vreemd aan. Maar Tienen hanteert daarenboven met een zeer duur parkeerbeleid. Het gaat niet over gratis parkeren maar over betaalbaar parkeren.”

Ook oppositiepartij sp.a kaartte onlangs de grote leegstand in Tienen aan. “Tienen is geen uitzondering. Tien procent van alle winkeloppervlakte in België staat leeg. Het is jammer dat de focus op het negatieve wordt gelegd, terwijl er eigenlijk heel veel dynamiek in het centrum is”, aldus burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

De stad is intussen klaar met de afbakening van het handelskerngebied. Dat zal ongetwijfeld kleiner worden. “We gaan eerst de studie bespreken met de partners op het domein en daarna brengen we de resultaten naar buiten”, besluit schepen van Middenstand Eddy Poffé (Open Vld).