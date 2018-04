Sportsterrendagen op het Houtemveld 25 april 2018

Het Houtemveld werd gisteren volledig ingepalmd door sportende leerlingen tijdens de Sportsterrendagen, een evenement voor leerlingen van Vlaamse basis- en secundaire scholen. Hierbij staan twee concepten centraal: 'Sport je droom' voor de kleinsten van de eerste en tweede graad basisschool, en 'Sport daagt je uit' voor de oudere leerlingen van de derde graad basisschool en de eerste graad middelbaar.





Gisteren was het de beurt aan deze laatste categorie om een halve dag battles uit te voeren in de sportzone. De andere halve dag konden de leerlingen vrij deelnemen aan alle sportieve randanimatie in de uitleefzone. Op donderdag en vrijdag blijft het Houtemveld het decor voor de Sportsterrendagen. (VDT)