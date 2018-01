Sportelclub telt bijna 700 leden 02u26 0 Foto Bollen

De 50+ Sportelclub haalde het voorbije jaar net geen 700 leden. "Jammer, want we zijn gestrand op 693 leden. Het aantal leden stijgt elk jaar. Vroeger hadden we vooral mannen als lid, maar sinds vorig jaar zijn er voor het eerst meer vrouwen bij. Dat komt er nu ook gedanst wordt. De gemiddelde leeftijd is gestegen tot 67 jaar, maar dat betekent dat onze 50-plussers steeds langer in goede conditie blijven", zegt sportfunctionaris Michel Roskin . Bij de leden van de Sportelclub kwamen er zich alweer 500 leden inschrijven op één dag. Succesactiviteiten zijn dansen, aquagym, fietsen, wandelen en spinning. Alleen het Tai Chi loopt wat minder. Info: 016/80.48.88





(HCH)