Sportbrevetten bij de Wouw Christian Hennuy

29 maart 2019

Bij de Koninklijke Vliegclub De Wouw werden sportbrevetten aan zweefvliegers uitgereikt. Het zilveren brevet werd uitgereikt voor 1000 meter hoogtewinst, 5 uur duurvlucht en 50 kilometer afstandsvlucht aan Stijn Devalck en Glenn Hostens. Ook de motorsectie van de Wouw is actief. De motorsectie rustte twee van haar toestellen uit met een geluidsarme knalpot. En vanaf 1 april kunnen zij starten met een Declared Training Organisation (DTO) of in ’t Nederlands een gedeclareerde training organisatie. Het zal dan mogelijk zijn om o.a. sleeppiloten om de zwevers naar boven te brengen, op te leiden.