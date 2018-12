Spinningmarathon levert ruim 2.000 euro op vdt

05 december 2018

De Grand Slam Bikers Tienen of GS4Hope hielden een tweede spinningmarathon voor het goede doel in sportcentrum Grand Slam. “Dankzij de talrijke enthousiaste deelnemers werd ook deze editie een overweldigend succes waarbij een bedrag van 2.050 euro werd ingezameld ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Deze centen dienen voor de deelname aan de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker van 30 mei tot 2 juni 2019. Bij deze bedankt aan alle deelnemers, lesgevers en sympathisanten en niet in het minst aan Kristof Geeraerts van Sportcentrum Grand Slam voor hun steun.”