Speelpleinwerking Ruimte Tienen viert 30ste verjaardag vdt

17 april 2019

Speelpleinwerking Ruimte Tienen bestaat deze zomer 30 jaar. “Dat willen we graag met iedereen vieren”, klinkt het. “Onze speelpleinwerking kan zich dankzij de vele vrijwilligers elke zomer opnieuw inzetten voor kinderen met een beperking.”

Dankzij Bezorgd Om Tienen ontstond in 1989 een speelpleinwerking die kinderen met onder meer het syndroom van Down en met ASS een thuis biedt. Twee weken per zomer zetten een vijftiental vrijwilligers zich in om steeds met hen te spelen, dit gebeurt telkens in een ander thema. “De ene keer nemen we de kinderen mee naar de dierenboerderij, de andere keer naar een pretpark en zo proberen we ook deze lieve kinderen een topzomer te bezorgen”, zegt een van de monitoren Bart Dusart. “En dit doen we al dertig jaar. Daarom vieren we feest!”

Op zondag 5 mei is iedereen welkom om op de Waaiberg te komen genieten van een lekkere pannenkoek en leuke randanimatie. Er zullen springkastelen, kindergrime, een tombola en een muziekband aanwezig zijn. Pannenkoeken zijn te verkrijgen van 13 tot 20 uur. Kom gerust eens langs en leer een organisatie kennen die een hart heeft voor elk kind.