Speelplaats De Wijsneus wordt vergroend

10 december 2018

De grijze speelplaats van De Wijsneus in Oplinter kon wel wat groen gebruiken en dus werd vanochtend vroeg een Winterlinde gepland, een cadeau van de provincie Vlaams-Brabant via het project ‘Boom zoekt school’. De kinderen zongen uit volle borst ‘Ik ben een boom’, terwijl de zogenaamde Buitenzinnige ouders, Riet, Steven, Nicole en Wim, die eerder ook al de weide achter de school omvormden tot een natuurlijke speeltuin, de boom in de aarde staken. “We hebben gekozen voor een Winterlinde omdat die boom veel schaduw biedt”, zegt Steven. “Er komen ook veel bloemetjes aan, wat ook goed nieuws is voor de bijtjes. De boom zal langzaam groeien, maar kan tot dertig meter groot worden. We hopen dat er nog veel meer bomen op de speelplaats bijkomen.” De boom kreeg meteen ook een naam op een doopkaartje mee. De leerlingen van het vijfde jaar kozen voor ‘De Wijze’.