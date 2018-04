Speelplaats College wordt hele zomer Beach Bar 13 april 2018

02u36 0

Naast 23 pop-ups zal het Oud College de hele zomer ook de College Beach Bar huisvesten op de voormalige speelplaats. Initiatiefnemer is Steven Janssens van Dilio Exclusive, die sinds enkele jaren de Skibar runt tijdens het winterevent op de Grote Markt. "De Beach Bar gaat vanaf 15 juni open en we blijven present tot 10 september. Begin mei maken we het hele programma bekend."





De impressie van de Beach Bar, 20 op 17 meter groot, doet ons al verlangen naar de zomer. Er is zelfs een zwembad in de plannen voorzien. "We spreken eerder van een waterpartij van 2,50 op 6 meter", nuanceert Steven. "Het is niet de bedoeling dat hier een hele dag in gezwommen wordt. Pootjebaden op warme dagen mag wel. En we hopen uiteraard op veel warme dagen, al zijn we ook op een Belgische zomer voorbereid en kan de bar, indien nodig, grotendeels overkoepeld worden."





"Waarom deze locatie? Omdat we de pop-ups mee een hart onder de riem willen steken. Ons volledig activiteitenprogramma houden we nog even geheim, maar we maken alvast plaats voor beach volley, een badmintontornooi en een badpakkenspecial." (VDT)