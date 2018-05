Sparkling Strings 29 mei 2018

Op zaterdag 2 juni om 20 uur brengen de Tiense Strijkers een sprankelend lenteconcert in de feestzaal van het Koninklijk Atheneum in Tienen. Dirigent Jean-Jacques Machiels, het orkest en de solisten brengen klassiek en modern werk van bekende en minder bekende muziek. Kaarten aan 8 euro in voorverkoop via www.tiensestrijkers.be of 0494/13.84.91 (HCH)