Sp.a zet dossier rond parkeerprobleem Grimde weer op de agenda van de gemeenteraad vdt

17 februari 2019

11u10 0

Sp.a blijft het parkeerprobleem in Grimde aankaarten. Bart Thomas deed dat het afgelopen jaar meermaals op de gemeenteraad. Daarbij reikte hij ook verschillende oplossingen aan. Maar vandaag stelt hij vast dat het dossier niet vooruitgaat.

Het voorstel om grond aan te kopen van een buurtbewoner aan de Necropolis werd effectief ernstig onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat het in deze bufferzone mogelijk was om een parking aan te leggen, mits een aantal voorwaarden. “Het dossier was in die mate gevorderd dat er ook al een schatting van de gronden is gebeurd”, aldus Bart. “Volgens onze informatie zou de waarde van de grond op 36.000 euro geschat zijn. Sindsdien hebben we echter niets meer vernomen. Wij zouden het bijzonder jammer vinden als het stadsbestuur deze kans zou laten liggen.”

Sp.a zal het dossier dan ook eind deze maand opnieuw op de gemeenteraad brengen. “De oppervlakte van deze gronden bedraagt maar liefst 1.700 vierkante meter. Dit zou niet alleen een oplossing voor het parkeerprobleem van de Pastorijstraat en de omliggende straten kunnen bieden, maar het is ook interessant voor de bezoekers van de begraafplaats, toeristen die de Necropolis en Het Polderke willen bezoeken, maar ook voor het personeel van de Suikerspin, de lagere school in Grimde.”