Sp.a wil verenigingen de kans geven om de cafetaria van de Viander uit te baten Vanessa Dekeyzer

07 maart 2019

18u01 0 Tienen Oppositiepartij Sp.a Tienen stelt voor om de uitbating van de cafetaria van het Viandertdomein in de komende maanden, van april tot september, aan geïnteresseerde verenigingen over te laten of hier een tijdelijke pop-up in te vestigen. “Dergelijke oproep heeft men vorig jaar al eens gedaan voor de uitbating van de zomerbar van Heldenland, dus waarom zou dat niet kunnen voor de cafetaria van de Viander?”, stelt fractieleider Nele Daenen.

“Er komen veel jonge gezinnen met hun kinderen naar het Vianderdomein om er een wandeling te maken, uit te waaien en om te spelen op de speeltuigen, maar spijtig genoeg kan men er sinds meer dan een jaar niets nuttigen in de cafetaria en zijn toiletten ook een heikelpunt”, aldus gemeenteraadslid Nele Daenen. “Na problemen met de vorige uitbaters werd er in maart 2018 een oproep gedaan voor uitbating via concessie. Desondanks geraakte deze vacature niet ingevuld tegen de zomer van 2018 en dit ondanks het feit dat er zich een aantal kandidaten hadden aanboden.”

Vorige zomer werd er wel tijdelijk invulling gegeven aan de cafetaria via een pop-up tijdens een aantal weekends. Maar daarna kwam het pand weer leeg te staan. “Voor verenigingen, zoals de balboogvereniging en de vissersclubs, is het moeilijk om iets te organiseren omdat zij zich moeten behelpen met een garage om iets te kunnen drinken en omdat ze eigenlijk geen goed onderdak hebben. En ook het sanitair en de toiletten op het domein liggen er al enige tijd in zeer slechte toestand bij. Het wordt dringend tijd dat men in de komende maanden meer aandacht geeft aan dit domein, de aanwezige verenigingen en de bezoekers.”

Sp.a vraagt aan de meerderheid om voor de uitbating van de cafetaria een oproep te lanceren naar geïnteresseerde verenigingen. “Een nieuwe pop-up is ook mogelijk, maar dan wel niet enkel in augustus, maar van april tot en met eind september”, aldus Nele Daenen. “En voorzie ook degelijke sanitaire voorzieningen a.u.b.”

“Ik ben bereid om alle mogelijke pistes te bekijken om op korte termijn een uitbating te realiseren”, reageert schepen Wim Bergé (CD&V). “Alleszins is het de intentie om midden augustus samen met de verenigingen die aanwezig zijn op het Vianderdomein opnieuw Vianderfeesten te organiseren. We zijn al bezig met de programmatie. Met de vissers is er een overeenkomst afgesloten met betrekking tot het gebruik van de vijvers in 2019. Intussen werken we verder aan een totaalconcept voor deze groene long.”