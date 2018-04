Sp.a wil opvang voor huisdieren senioren RAADSLID WIL EENZAAMHEID BIJ OUDEREN AANPAKKEN VANESSA DEKEYZER

20 april 2018

02u26 0 Tienen Sp.a raadslid Bart Thomas lanceert het voorstel om gezinnen te zoeken die bereid zijn huisdieren van senioren op te vangen als die laatste in het ziekenhuis worden opgenomen of overlijden. Hiermee wil Bart de eenzaamheid bij senioren aanpakken. "Zo kunnen zij met een gerust gemoed toch nog een dier in huis nemen."

"Eenzaamheid bij senioren is een grote uitdaging die we moeten aanpakken", meent Bart. "Een hechte band met een huisdier kan dit gedeeltelijk opvangen. Plots is er weer leven in huis, staat er iemand te kwispelen wanneer je 's morgens van de trap komt en ligt er iemand gezellig naast je in de zetel. Toch is het voor veel ouderen niet meer zo evident om een huisdier te nemen. Vaak is er bij mensen van een zekere leeftijd de angst dat het dier hen zal overleven en willen ze niet dat het zijn laatste jaren in een asiel moet slijten. Of, wanneer het baasje dient opgenomen te worden in een ziekenhuis, is er soms niemand die voor de hond of kat kan zorgen. Het zijn allemaal factoren die een rol spelen waarom ouderen vaak geen huisdier meer kunnen of durven nemen."





Assistentiewoningen

"Hetzelfde probleem stellen we vast in veel huisreglementen van assistentiewoningen", gaat Bart verder. "Het gaat hier over senioren die nog zelfredzaam zijn en dus perfect in staat zijn om een huisdier te nemen. Toch is het in veel van deze assistentiewoningen verboden of moeten de bewoners meerdere verantwoordelijken aanduiden die voor het dier zullen kunnen zorgen in geval van ziekenhuisopname of overlijden. Mensen met weinig sociaal contact of zonder kinderen vallen hierbij dan ook vaak uit de boot."





Schepen van Dierenwelzijn Ine Tombeur (N-VA) ziet g graten in het voorstel. "Ik denk dat we hier zeker de vele 'jonge' senioren in kunnen betrekken. Die willen zich vaak nog actief inzetten als vrijwilliger. De opvanggezinnen zouden een klein onderdeel van deze seniorenwerking kunnen zijn."





Minder enthousiast

Maar OCMW-voorzitter Bram Delvaux (Open Vld) is minder enthousiast. "Het is een leuk idee in een verkiezingsjaar, maar dit is volgens mij geen kerntaak van een lokaal bestuur. Onze stad staat voor een aantal uitdagingen en we zullen keuzes moeten maken. De problematiek van eenzame senioren is ons echter niet onbekend. Daarom gaan onze maatschappelijke werkers van de cel ouderenzorg van het Sociaal Huis dagelijks op huisbezoek bij verschillende senioren in onze stad en zoeken ze samen met hen naar oplossingen om de vereenzaming tegen te gaan. Bovendien zullen we dit jaar de mobiliteit van de Tiense senioren trachten te verbeteren met een pilootproject van taxicheques."