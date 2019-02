Sp.a wil buurtpunten opgericht zien vdt

26 februari 2019

09u53 0 Tienen Sp.a Tienen pleit voor de oprichting van een buurtpunt. “De concrete invulling en vorm van dergelijk buurtpunt hangt af van de lokale noden, wensen en mogelijkheden. Wij denken hierbij aan de beschikbare ontmoetingscentra, lokale pop-ups en lokale verenigingen”, aldus sp.a fractieleider Nele Daenen.

“De voorbije jaren verdwenen steeds meer lokale slagers, bakkers en superettes in onze wijken, buurten en deelgemeenten”, stelt Nele vast. “Dat is jammer want deze waren toch ook een unieke ontmoetingsplek. Inwoners buiten de stadskern zijn nu dan ook voor zowat alles aangewezen op de auto of het openbaar vervoer. Maar er wordt geschrapt in het openbaar vervoer zodat het nog moeilijker wordt om alles te bereiken. Sommige inwoners hebben die mogelijkheden niet en belanden in sociaal isolement of verdoken sociale armoede.”

Er zijn vandaag al heel wat initiatieven om deze problematiek aan te pakken, maar sp.a Tienen is ervan overtuigd dat er hierop nog veel meer dient ingezet te worden, onder meer door de oprichting van een buurpunt of meerdere buurtpunten. “Als lokaal bestuur moeten we trekker zijn voor dergelijke initiatieven en hiervoor een oproep doen naar partners, verenigingen, vrijwilligers en andere betrokkenen. We zijn ervan overtuigd dat de oprichting van dergelijke buurtpunten op heel veel bijval zal kunnen rekenen en dat dit kan bijdragen tot een warmere en socialere samenleving waar iedereen meetelt.”

“Iedere deelgemeente heeft alvast een ontmoetingscentrum, maar we moeten verder bouwen aan levendige leefgemeenschappen met niet alleen activiteiten, maar ook bijvoorbeeld voorzieningen voor oudere mensen, kinderopvang, openbaar vervoer en buurtwinkels, maar ook een mooi aangelegd dorpsplein”, reageert burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Uiteraard kunnen we dat als stad niet alleen realiseren, maar moeten we de krachten bundelen. Ik ben helemaal akkoord dat we daar een traject voor moeten uitschrijven, maar geef ons daarvoor de tijd. Er is heel veel in te halen, de afgelopen decennia is op dat vlak jammer genoeg weinig tot niks gerealiseerd.”