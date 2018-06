Sp.a Tienen stelt lijst en programma voor 19 juni 2018

02u28 0 Tienen Sp.a Tienen heeft haar lijst en haar verkiezingsprogramma bekend gemaakt. De partij trekt met een sterk vernieuwde ploeg naar de kiezer.

"De tijd dat politiekers vanuit hun ivoren toren beslissingen konden nemen is al lang voorbij", aldus lijsttrekker Nele Daenen. "Meer en meer moeten we de stad durven teruggeven aan de mensen. Een verkiezingsuitslag is geen vrijgeleide voor de politiek om de komende zes jaar haar eigen goesting te doen. We moeten de vinger aan de pols houden, blijven luisteren en bijsturen waar nodig en de mensen moeten mee kunnen bepalen hoe onze stad van morgen er moet uitzien." Sp.a wil verder inzetten op de jongeren en jonge gezinnen, maar ook op zorg voor ouderen, armoede, properheid, tewerkstelling en handel. De volledige visie kan je terugvinden op www.s-p-a.be/Tienen en via sociale media. De top drie bestaat naast Nele uit David Geladé en Myriam Cosse. Vaste waarde in de Tiense politiek Jean Defau duwt de lijst. De andere kandaten zijn Daniël Vanluyten, Pascale Grootjans, Kjell Coel, Dominique Wilmots, Bart Thomas, Margo Borgers, Arthur Dumont, Patricia Vanluyten, Marc Ylen, Mia Schuermans, Gerrit Smets, Bénédicte Soete, Tamara Stiers, Marc Vanhemelreyck, Ydeke Claes, Jurgen Thomas, Josette Haenen, Kevin Vanderwaeren, Catherine Moreau, Tamara Hendrickx, Johny Van Houcke, Kiya Baby, Gilbert Vandervelpen, Philippe Boone en Marcel Logist. (VDT)