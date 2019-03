Sp.a Tienen presenteert zijn kandidaten voor de verkiezingen van 26 mei Kristien Bollen

11 maart 2019

In de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei 2019 werden in de voorbije weken en maanden de sp.a-lijsten voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement en voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers vervolledigd.

Van sp.a Tienen staat gemeenteraadslid en fractieleidster van de partij Nele Daenen op plaats 3 van de lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en kreeg daarmee een prominente plaats op de lijst van lijsttrekster Karin Jiroflée en lijstduwers Hans Bonte (burgemeester Vilvoorde) en Mo Ridouani (burgemeester Leuven). Als nieuwkomer en als lijsttrekster in Tienen behaalde ze een mooie score bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. “Door me verkiesbaar te stellen voor de komende nationale verkiezingen wil ik mijn rol en mijn engagement niet enkel opnemen voor Tienen, maar eveneens voor de regio en bij uitbreiding voor heel Vlaams-Brabant. Ondanks jarenlange vertegenwoordiging in het parlement vanuit Tienen is er in de voorbije jaren toch wel te weinig aandacht geweest voor Tienen en onze regio. Ik denk dat we nood hebben aan sterke en nieuwe figuren die kunnen optreden als brug- en overlegfiguur voor de hele regio, aan volksvertegenwoordigers dus die de belangen van Tienen en van onze regio in alle opzichten ter harte nemen en deze kunnen verdedigen in Brussel.”

Bart Thomas, tot voor kort actief gemeenteraadslid en nu lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst voor sp.a Tienen, versterkt vanop plaats 18 de lijst van Bruno Tobback voor het Vlaams Parlement. “Ik ben enorm verheugd dat ik samen met Nele mijn schouders mag zetten onder een sociaal programma op maat van gewone mensen. Sociaal-economische thema’s zoals de verhoging van de minimumlonen en een waardig pensioen voor onze ouderen maar ook aandacht voor het klimaat zijn thema’s die mij nauw aan het hart liggen. Ook de aandacht voor dierenwelzijn, sedert 2014 een Vlaamse bevoegdheid, is een thema dat steeds meer mensen beroert maar waar nog heel wat vooruitgang kan geboekt worden en waar ik vanop het Vlaamse niveau graag mijn stempel wens op te drukken.”