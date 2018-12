Sp.a stelt mandatarissen voor, Marcel Logist staat zijn zetel af Vanessa Dekeyzer

19 december 2018

16u49 0 Tienen Sp.a Tienen, dat de komende zes jaar op de oppositiebanken belandt, heeft woensdagmorgen haar mandatarissen in de gemeenteraad en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst bekend gemaakt. Opvallend is dat ere-burgemeester Marcel Logist (70) zijn zetel in de raad afstaat aan Myriam Cosse. “Ik zal mijn ontslag indienen bij de partij. Er is een tijd van komen en gaan, en ik steun de verjonging binnen de partij.”

In juni vorig jaar kondigde Marcel Logist aan zijn comeback te maken in de Tiense politiek. Samen met Jean Defau besloot hij de sp.a-lijst te duwen. Dat was onverwacht want Logist kondigde in 2015 zijn afscheid nog aan. Enkele weken voordien moest hij noodgedwongen afstand doen van het burgemeesterschap, nadat een nieuwe beleidsploeg van CD&V, Groen, Open Vld en N-VA het roer overnam. Hij zette ook prompt een punt achter zijn mandaat als gemeenteraadslid omdat hij te teleurgesteld was in de politiek.

Maar wanneer alles wat bezonken was, besloot hij terug te keren naar zijn oude stal, waar hij steeds de grote stemmenkampioen was. “Ik heb nog altijd enorm veel sympathie voor sp.a. Als de mensen ervoor kiezen dat ik weer een ambt opneem in de suikerstad, zal ik dat dan ook doen”, zei hij vorig jaar. De mensen gaven Logist 921 stemmen, goed voor een zetel, maar hij staat deze dan toch af. “Met Nele Daenen aan het roer heb ik er alle vertrouwen in dat de partij een mooie toekomst heeft. Er is vernieuwing en verjonging nodig. Na 33 jaar politiek is het voor mij mooi geweest. Ik zal de binding met de partij zeker nog behouden via mijn inzet voor S-Plus, de seniorenvereniging van sp.a.”

Nele bedankt Logist voor zijn jarenlange inzet en het geleverde werk voor de partij en de inwoners van Tienen. Zij zal zelf vanaf 2019 fractieleider worden en zetelen in de raad, naast Myriam Cosse, David Geladé, Daniël Vanluyten en Jean Defau. In het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zal de eerste twee jaar Bart Thomas zetelen, gevolgd door Pascale Grootjans en Marc Ylen. Het ander halve ambt wordt opgenomen door Dominique Wilmots en Arthur Dumont.

“Het resultaat van oktober was dan misschien niet zo goed, toch heeft een op de zes Tienenaars voor sp.a gekozen en we gaan ons de komende jaar dan ook serieus smijten”, zegt Nele Daenen. “We zullen vooral inzetten op het contact met de burger, een transparant en eerlijk beleid, de aanpak van de armoede en een proper en aangenaam Tienen. Iedereen zal van ons horen!”