Sp.a-politicus Tienen onder vuur na extreme uitlatingen op Facebook: “Kan zo iemand nog wel gemeenteraadslid zijn voor deze partij?” Kristien Bollen

25 december 2018

14u44 1 Tienen Pas herverkozen Tiens sp.a raadslid Daniël Vanluyten ligt onder vuur door enkele radicale reacties op sociale media. Daarin hanteert de sp.a’er een rechts discours dat aansluit bij het Vlaams Belang en N-VA en niet aansluit bij de idealen van zijn partij. In een anonieme brief aan partijvoorzitter John Crombez wordt de vraag gesteld of iemand als Vanluyten nog wel gemeenteraadslid voor sp.a kan zijn na zulke uitlatingen.

In die brief klaagt men zijn propaganda op sociale media aan, net zoals zijn extreemrechts denken. Openlijk sympathiseert de heer Vanluyten met het harde beleid van Theo Francken en het Vlaams Belang en dat hij niet solidair is met vluchtelingen. Verder ondersteunt en verspreidt hij openlijk de ideeën van Vlaams Belang en N-VA en maakt propaganda voor deze partijen. Ook het extreem taalgebruik en het beledigen van mensen kan volgens de briefschrijver niet meer door de beugel. Meningen van andere sp.a-leden neemt hij openlijk onder vuur. “Kan zo iemand nog wel gemeenteraadslid zijn voor deze partij?” eindigt de briefschrijver.

Op Facebook krijgen beslissingen van N-VA likes van Daniël Vanluyten, net zoals een filmpje van politicus Tom Van Grieken (voorzitter Vlaams-Belang). Over transgenders laat hij weten dat dat “niet normaal is. Dit is nu echt belachelijk. Hopelijk is dit een grap.” Andere mensen noemt hij al wel eens “onnozel manneke” of “snotneus” op de sociale media..... Niet meteen het sociaal media verkeer van een sp.a-politicus maar toch zijn het allemaal berichten van Daniël Vanluyten.

Sp.a reageert verrast. Fractieleider Nele Daenen: “Het zijn heel duidelijk berichten waar wij als sp.a Tienen niet kunnen achter staan. Het zijn natuurlijk zijn eigen persoonlijke standpunten. Wij weten natuurlijk niet wat hij soms schrijft op sociale media zoals Facebook, maar wij kunnen hier absoluut niet achter staan. Wij gaan met sp.a Vlaams-Brabant en onze eigen lokale afdeling samenzitten met Daniël Vanluyten zodanig dat hij dat kan uitleggen en dat wij kunnen zien op welke manier we daar correct op reageren. Want zulke uitspraken kunnen écht niet voor sp.a.”

Vorige week werd Daniël Vanluyten nog voorgesteld, samen met de andere leden van de partij, als één van de vijf sp.a raadsleden voor de volgende gemeenteraad in Tienen. Hij is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.