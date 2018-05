Sous-chef klist tafelschuimer HELE AVOND KREEFT EN CHAMPAGNE, SPURT NAAR BUITEN ALS REKENING KOMT KRISTIEN BOLLEN

02 mei 2018

02u32 0 Tienen De sous-chef van restaurant De Refugie heeft zich zondagavond van zijn heldhaftigste kant laten zien. Hij zette de achtervolging in op een tafelschuimer, vatte hem bij de kraag en hield hem in bedwang tot de politie er was.

"Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat werk ik keihard om de klanten in ons restaurant waar voor hun geld te geven En dan twee tafelschuimers de duurste gerechten voorschotelen en hen gewoon laten weglopen? Ik dacht het niet." Maxime Lemeer, sous-chef in restaurant De Refugie, is een man van principes. Zondag om 21 uur doken er nog twee 'klanten' op in het restaurant. "Vrij laat dus, en ze hadden ook niet gereserveerd", zegt Lemeer. "De twee bestelden alleen de duurste gerechten. Kreeft, kaviaar, champagne: noem maar op. 'Zo, die hebben iets te vieren', dacht ik nog."





Toen die laatste maaltijd de keuken uit was, stond Lemeer in het restaurant nog een praatje te slaan met enkele klanten. De twee 'genieters' kregen op dat moment hun rekening. Behoorlijk gepeperd, uiteraard: 210 euro. De man die de rekening zou betalen, haalde een creditkaart boven. Maar betalen, dat lukte niet. Toen het ook na de zesde poging niet lukte om te betalen, stelde uitbaatster Katrien Vanistendael de twee klanten voor dat een van hen even verderop cash geld zou gaan afhalen, terwijl zijn vriend zou blijven wachten.





De man vertrok, zijn vriend bleef achter. "Hij gedroeg zich vreemd", zegt Lemeer. "Hij zat voortdurend zenuwachtig te telefoneren en wandelde rond door het restaurant. Plots spurtte hij naar buiten. Ik heb niet geaarzeld en ben er meteen achteraan gelopen."





Zoektocht

Intussen alarmeerde Vanistendael de politie. In zijn reflex was Lemeer zijn gsm vergeten. "We waren dus behoorlijk ongerust. Samen met de laatste klanten begonnen we mee te zoeken. Zelfs een taxichauffeur bood hulp aan. Gelukkig was Maxime goed te herkennen, met zijn witte koksvest en rode short", aldus Vanistendael.





De tafelschuimer bleek over een behoorlijke conditie te beschikken, maar die van Lemeer bleek net iets beter. "Door het onweer door liep de man in de richting van het Kapucijnenplein, Beauduinstraat richting Grote Markt waar we zelfs 'drie toertjes' liepen. Pas aan zaal de Manège zag ik dat hij begon op te geven en zag ik de kans om hem te pakken. Mijn dagelijkse uurtje fitness dient dus wel degelijk tot iets."





De tafelschuimer verzette zich niet, maar probeerde Lemeer wel te overtuigen hem te laten gaan. "Hij was voortdurend aan het onderhandelen. Of ik hem niet kon laten gaan? In ruil voor een horloge van 250 euro van zijn overleden moeder. Niks van. Gelukkig hadden mijn collega's intussen de politie gebeld. De agent heeft de tafelschuimer meegenomen. Gelukkig was hij zo vriendelijk om mij weer aan het restaurant af te zetten, anders moest ik die tocht door de gietende regen nog een tweede keer te voet doen."





In het restaurant werd Lemeer onthaald als een grote held. "We hebben nog even nagepraat met het hele team. Mét een glas champagne erbij. Wij hadden dat tenslotte wél verdiend", besluit hij.