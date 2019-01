Solden al op veel plaatsen gestart in het Hageland Vanessa Dekeyzer

02 januari 2019

16u55 0 Tienen Morgen starten officieel de solden maar in het Hageland waren er vandaag toch al koopjes te doen, onder meer bij mannenmode De Gouden Schaar op de Veemarkt in Tienen. “We gaan daar niet flauw over doen”, zegt Bart Debbaut, zaakvoerder van de winkel. “Voor ons starten de solden op de eerste werkdag na Nieuwjaar.”

“En zoals steeds zijn solden bij ons in de winkel wat ze overal zouden moeten zijn: de uitverkoop van de niet-verkochte stuks uit de collectie van het afgelopen seizoen. We hebben niet meegedaan aan Black Friday of Cyber Monday, we hebben geen mid-season-sales georganiseerd, hebben geen kortingen gegeven in de feestmaand. Voor ons starten de solden vandaag”, aldus Bart. “En we starten zoals elke soldenperiode met een korting van 30 procent. Later tijdens de soldenperiode zullen we kortingen laten stijgen. Wie daarop wil wachten, loopt weliswaar het risico tegen een veel kleiner aanbod aan te kijken.”

Uit rondvraag blijkt dat er vandaag nog veel in de rekken hangt, voor een groot stuk een gevolg van het veel te zachte weer in het najaar. “Dat klopt enigszins”, verklaart Bart. “Het herfst-en winterseizoen werd in de kledingsector net als het vorige lente-en zomerseizoen geplaagd door het te warme en te droge weer. Daardoor zijn nogal wat jassen blijven hangen. Anderzijds blikken we toch terug op een zeer mooi kalenderjaar met een omzet die in de buurt komt van 2017, een absoluut topjaar voor onze winkel.”

Ook in Aarschot en Diest goochelden winkeliers vandaag al met kortingsprijzen. En die konden al oplopen tot -50 en zelfs tot -70 procent. “Iedereen hanteert zijn eigen prijzen, naargelang hoe de verkoop gegaan is het voorbije seizoen”, zegt een winkelier uit Diest, die kortingen tot maximaal 40 procent geeft. “Wij merken nu al dat de omzet iets minder zal zijn dan een jaar geleden. Misschien is de koopkracht gedaald?”

“Ook de dalende beurzen, de politiek-economische instabiliteit in Europa en de V.S. en de algemene malaise in de retail heeft de sector geen deugd gedaan”, meent Bart Debbaut. “Maar onze winkel heeft gelukkig goed standgehouden.”