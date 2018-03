Snelrecht voor veelpleegster 17 maart 2018

Een 34-jarige vrouw uit Tienen werd woensdag gearresteerd na een winkeldiefstal in de Kruidvatwinkel aan de Kabbeekvest in Tienen. De vrouw wordt ervan verdacht voor 15 euro aan etenswaren te hebben gestolen. Het winkelpersoneel herkende de vrouw ook van een winkeldiefstal de dag voordien. De vrouw zou op dinsdag kledij en zakdoeken ter waarde van 16 euro gestolen hebben. Ze bekende beide diefstallen. Het parket dagvaardde de vrouw, die bekendstaat als veelpleegster, voor de correctionele rechtbank van Leuven in april 2018.





(KBG)