Snelheidsbeperking Glabbeekstraat

06 december 2018

In de Glabbeekstraat wordt de maximum toegelaten snelheid verlaagd van 70 naar 50 kilometer per uur in beide rijrichtingen tot aan de grens met de gemeente Glabbeek. Deze maatregel wordt genomen om de veiligheid van de bewoners van de Glabbeekstraat te verhogen.