Smoke Daddy live in Pand 10 Christian Hennuy

28 maart 2019

Op zaterdag 30 maart van 20 tot 22 uur treedt Smoke Daddy live op in Pand 10 het voormalige stationsbuffet van Tienen. Het gaat om een vers roots-blues-duo samengesteld uit twee oude rotten in het vak, met een eigen elektrificerende sound. Door de oorspronkelijke bluesstijlen te combineren met percussie, en met een systeem dat de baslijn autonoom versterkt, krijgt men een volle klank die uitzonderlijk is voor een duo. Het gaat om Wim Raymaekers, gitaar en zang, en Mike Goyaerts aan de drums. De toegang is gratis. Organisatie OpgewekTienen.