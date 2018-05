Smaakhoeve laat je proeven van lokaal lekkers 03 mei 2018

Streekproducten worden van 26 mei tot en met 3 juni in de schijnwerpers gezet tijdens de Week van de Korte Keten. Zo kan je gaan picknicken op hoeves, genieten van proeverijen, deelnemen aan rondleidingen en workshops. Ook de Hagelanders kunnen mee genieten dankzij 'de Smaakhoeve'.





De korteketenverkoop zit in de lift. In maart 2018 waren er in Vlaams-Brabant 366 verkooppunten, in oktober 2015 waren dat er slechts 261. Dat is een toename van maar liefst veertig procent.





Streekproducten Vlaams-Brabant vzw organiseert Smaakhoeve, belevingsdiners van twee topchefs op basis van hoeve- en streekproducten. Die vinden plaats op 1,2 en 3 juni bij Fruit Vanhellemont op de site Reynaerts in Tienen en met chef Pascal Van Couteren en op 14, 15 en 16 september bij Speelboerderij Ravot in Glabbeek. "We hopen dat velen zullen komen genieten van het streekmenu van onze chefs, dit jaar respectievelijke Pascal Van Couteren van restaurant Het Land aan de Overkant en Bart De Bondt uit Tienen", zegt Paul Vleminckx, voorzitter van Streekproducten Vlaams-Brabant vzw.





Een ander bijzonder project is de Dag van de Aardbei aan de Engelenburcht in Tildonk op 27 mei. Voor het eerst gaat dit gepaard met een streekmarkt waar lokale producenten al hun lekkers te koop aanbieden. (VDT)