Sluikstort rond glasbollen aan Carrefour 04 juli 2018

02u29 0

Aan warenhuis Carrefour ontdekte Marc Sterckx een gigantisch sluikstort aan de glasbollen. "Het lijkt wel een nieuw containerpark daar. En Tienen feest maar verder!" Schepen van Leefmilieu, Tom Roovers (Groen), zegt dat er zal opgetreden worden. "Dergelijk sluikstort wordt grondig gecontroleerd en, wanneer er een identiteit kan vastgesteld worden, wordt er een belasting op het verwijderen ervan geheven. Die bedragen liggen met een minimum van 375 euro veel keer hoger dan een containerparkkost. Het project mobiele camera's aan de glasbollen is in voorbereiding en wordt in september opgestart. Onze eerste ondergrondse glasbollen geven erg goede resultaten: er is amper sluikstort. Hierop willen we dan ook verder inzetten." (VDT)