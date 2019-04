Slechts één bestuurder te snel Kristien Bollen

07 april 2019

11u34 3

De politiezone Getavallei voerde vrijdag een repressieve snelheidsmeting uit in de Ganzendries en Herestraat te Tienen. In het totaal werden 327 voertuigen gescreend. Als bij wonder reed slechts één auto te snel.