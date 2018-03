Slecht rapport voor Tienen 31 maart 2018

03u10 0 Tienen Oppositiepartij sp.a pakte op de gemeenteraad uit met het rapport voor Tienen van de Vlaamse Stadsmonitor g. Deze monitor is een scan bij een representatief staal van de bevolking over een 80-tal sectoren. Het zoekt uit in hoeverre de inwoner zijn stad als duurzaam en leefbaar opvat.

"Helaas geeft deze monitor voor de stad Tienen duidelijk aan waar de pijnpunten zijn in onze mooie stad : de dienstverlening , geen propere en onderhouden voetpaden en fietspaden, onze lokale handel, aanvaarding van andere culturen en het algemeen veiligheidsgevoel", aldus sp.a.





"We vinden dit jammer voor Tienen en zijn inwoners. Laat ons dus de handen in elkaar slaan om deze cijfers om te buigen." Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) is het daarmee eens. "Dit rapport is een intrieste zaak. Het heeft echter geen zin om hierover te zitten zeuren. Er is werk aan de winkel om van Tienen weer een bestuurskrachtige stad te maken. We zullen dit rapport zeker als basis nemen voor de omgevingsanalyse voor de volgende bestuursperiode." (VDT)