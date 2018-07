Skeeleraar Jason Suttels wil Swings achterna STADSBESTUUR HULDIGT ATLEET VOOR WK-MEDAILLES VANESSA DEKEYZER

02u33 0 Tienen De 17-jarige Jason Suttels gooit hoge ogen in de skeelerwereld. Zopas haalde hij brons in de marathon bij de senioren en goud in de punten-afvalling bij de junioren op het WK in Arnhem en Heerde. Het stadsbestuur laat deze mooie prestatie niet onbeloond en nodigde de atleet gisteren uit op het stadhuis om hem te huldigen. "Het is mijn ambitie om even goed te worden als mijn voorbeeld Bart Swings", zegt Jason.

Jason begon eerder toevallig aan skeeleren. "Ik verveelde me thuis en dus ging ik zo'n tien jaar geleden op zoek naar een sport. Zo belandde ik op de atletiekpiste van het Houtemveld. Maar lopen kwam er niet van, want ik kreeg de skeelerpiste in het vizier. Vanaf de eerste ronde was ik verkocht."





Jason sloot zich aan bij de Tiense Skeelerclub RSC en begon aan de competitie. Na een snelle groei volgde in 2017 een topjaar met titels op het BK en gouden medailles op het EK. Al deze prestaties leverden Jason op het Sportgala van Tienen de Jeugdtrofee 2017 op. Ook dit jaar ging goed van start met brons op het WK. "Als ik eerder was gegaan, had ik zelfs gewonnen", aldus Jason. Hij krijgt binnenkort alvast de kans om nog meer te schitteren op het EK in augustus.





Jason maakte zo'n vijf jaar geleden de overstap van de Tiense Skeelerclub naar RSC Heverlee, de club waar ook Bart Swings actief is.





Variatie in pistes

"In aanloop naar het WK hebben Bart en ik ook samen getraind, waarvoor ik hem wil bedanken. Ook een dikke dankuwel wil ik zeggen aan de Tiense skeelerclub, want dankzij hen kan ik ook gebruik maken van de piste in Tienen. Het is belangrijk om voldoende variatie te hebben in pistes, want ik train tenslotte praktisch alle dagen. En natuurlijk wil ik ook graag mijn ouders, Herman en Petra, bedanken want zij rijden mij overal naartoe en steunen me door dik en dun."





Jason gaat in september zijn laatste jaar mechanica in aan het VIA in Tienen. "Ik wil toch ook voldoende inzetten op mijn studies, mocht er iets mislopen, maar uiteraard droom ik ervan om van skeeleren mijn werk te maken. Ik ben nog maar 17 en heb nog tijd om te groeien."





Hart op juiste plaats

En dat Jason het hart op de juiste plaats heeft, is ook duidelijk. Zo is hij peter van het WIJ3-project van Vokans, een vzw die strijdt voor mensen die moeilijk hun plaats vinden op de arbeidsmarkt, omdat ze minder kansen krijgen. In het project werken jongeren, door middel van sport, beweging en gezondheid, aan hun motivatie en werkinleving om zo hun plek op de arbeidsmarkt te vinden. Door het opleggen van doelstellingen, worden competenties aangescherpt. Deze filosofie is Jason als topsporter niet onbekend. Hij kan zijn hart en ziel in dit project leggen. "Iedereen verdient dezelfde kansen. Daar wil ik me graag voor engageren", besluit Jason.