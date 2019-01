Sierraden en horloges gestolen Kristien Bollen

14 januari 2019

19u23 0

In een woning in de Aststraat te Tienen werd er ingebroken. De dieven verschaften zich de toegang via een raam aan de zijkant van de woning. Er werden verschillende sieraden en horloges ontvreemd. De inbraak heeft vermoedelijk plaatsgevonden tussen 9 en 11 januari.