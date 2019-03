Showkoppel stelt nieuwe liedjes voor in De Schakel Christian Hennuy

08 maart 2019

Andrea Schön en Mike Grondy uit Tienen zijn actiever dan ooit. Met zijn nieuwe single ‘Ad Fundum’ begeeft Mike Grondy zich op het après-skiterrein. Het perfecte genre voor de volgende ‘Oktoberfeesten in Wieze’, dus. Mike is echter van alle markten thuis en bracht in zijn lange zangcarrière zowat alle muziekstijlen uit op cd. Behalve als soloartiest treedt hij ook vaak op met Andrea Schön, met wie hij binnenkort in het huwelijksbootje stapt. Ook Andrea brengt op ditzelfde moment een nieuwe single uit met ‘Es ist liebe’. Zij is afkomstig uit Duitsland, maar is ondertussen al goed ingeburgerd in Vlaanderen. Hun beide nieuwe singles worden aan het publiek voorgesteld op zondag 24 maart in ‘De Schakel’ in Tienen tijdens hun programma: ‘Op de koffie bij Mike & Andrea’.